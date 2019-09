Gütersloh/Kiel (dpa/lno) - An den Kitas in Schleswig-Holstein fehlen trotz Zuwächsen beim Personal immer noch 1400 Fachkräfte. Zu diesem Ergebnis kommt der Ländermonitor zur frühkindlichen Bildung, den die Bertelsmann Stiftung am Donnerstag veröffentlicht hat. Damit sei die Kita-Qualität noch nicht kindgerecht.

Zwischen 2008 und 2018 wuchs das pädagogische Personal in den Kitas im Land von 11 735 auf 19 238, während die Zahl der betreuten Kinder von 85 222 auf 101 917 stieg. Am 1. März 2018 betreute im Norden eine Vollzeit-Fachkraft rechnerisch 3,7 Kinder ganztags. 2013 war das Verhältnis 1:3,9. In den Kindergartengruppen gab es eine deutlichere Verbesserung. 2013 musste sich eine Erzieherin um 9,0 Kinder kümmern, 2018 waren es noch 8,2. Für eine kindgerechte Betreuung empfiehlt die Bertelsmann Stiftung, für Krippengruppen maximal 3 und in Kindergartengruppen 7,5 Kinder je Erzieherin.

Zu berücksichtigen sei, dass eine Erzieherin rund ein Drittel der Arbeitszeit nicht für die pädagogische Praxis aufbringt, sondern für Elterngespräche, Qualitätsentwicklung, Bildungsdokumentationen, Fortbildungen und anderes. In Krippengruppen müsse dann beispielsweise eine Mitarbeiterin 5,5 U-3-Kinder betreuen. In Kindergartengruppen sei eine Fachkraft tatsächlich für 12,2 Kinder zuständig.

"Der zusätzliche Personalbedarf in Schleswig-Holstein ist immer noch hoch", sagte Bertelsmann-Expertin Kathrin Bock-Famulla. "Die Personalschlüssel haben sich zwar verbessert, sind aber noch nicht kindgerecht." Laut Bertelsmann Stiftung hängen die Bildungschancen auch vom Wohnort ab. So müsse in Kindergartengruppen eine Fachkraft im Kreis Stormarn rechnerisch 9,2 Kinder betreuen, in Flensburg nur 6,8. Deutlich geringer sei das Gefälle in Krippengruppen.