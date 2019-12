Stuttgart (dpa/lsw) - Die Landeszentrale für politische Bildung in Baden-Württemberg wird besser ausgestattet. Sie bekomme mehr Personal, sagte Sibylle Thelen, designierte Co-Direktorin der Landeszentrale, der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" (Samstag). Die Planstellen werden demnächst auf 78,5 aufgestockt und wachsen damit um gut ein Fünftel. In kommenden Jahr sollen neue Standorte in Württemberg eröffnet werden. Derzeit gibt es zwei badische Außenstellen in Heidelberg und Freiburg. Diese Büros mit je drei Mitarbeitern organisieren ortsnah Bildungsangebote für die Schulen, etwa Exkursionen, Workshops oder auch Planspiele. Die Landeszentrale hat noch ein Tagungshaus in Bad Urach.

Die Landeszentrale sehe sich durch die zunehmende Polarisierung der Gesellschaft, den Rechtspopulismus, aber auch durch das mit dem Internet aufgekommene Phänomen von "menschenverachtender Sprache" vor neuen Herausforderungen, sagte Thelen. Sie wolle in die Breite wirken für ihr Kernanliegen, die Stärkung der Demokratie.