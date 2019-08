Stuttgart (dpa/lsw) - Angesichts neuer Warnungen vor einer bundesweiten Verschärfung des Lehrermangels hat das baden-württembergische Kultusministerium auf politische Fehler in der Vergangenheit hingewiesen. Der Mangel in Baden-Württemberg sei zum Teil auch hausgemacht, teilte das Ministerium am Freitag auf Anfrage mit. "Planungsfehler der Vergangenheit wirken sich nun vor allem im Bereich Grundschulen und Sonderpädagogik, inzwischen aber auch an einzelnen Stellen bei den Lehrämtern der Sekundarstufe I aus." Rund 80 Prozent des Ersatzbedarfs ergebe sich derzeit aus Pensionierungen. Dieser Wert sei doppelt so hoch wie üblich.