Stuttgart (dpa/lsw) - Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat sich für ein Verbot von Vollverschleierung an Schulen im Land ausgesprochen. Er sei einer Meinung mit Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU), die zuvor angekündigt hatte, das Schulgesetz entsprechend anzupassen. "Das finde ich gut", sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. In einer offenen Gesellschaft müsse man sein Gesicht zeigen. Der Vorstoß Eisenmanns sei aber nicht mit ihm abgesprochen gewesen. Ihm seien auch keine Fälle von Vollverschleierung in Baden-Württemberg bekannt. Auch wenn es nur sehr wenige Fälle gebe, sei es sinnvoll, das rechtlich zu regeln.

Das Hamburgische Oberverwaltungsgericht hatte zuvor das Tragen eines Gesichtsschleiers in der Schule gestattet. Nun wollen mehrere Bundesländer ihre Schulgesetze ändern, um Vollverschleierung aus den Klassenzimmern zu verbannen.