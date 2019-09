Stuttgart (dpa/lsw) - Kurz vor dem Unterrichtsbeginn hat die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ein düsteres Bild der Lage an den Schulen gezeichnet. GEW-Landeschefin Doro Moritz wies am Mittwoch in Stuttgart vor allem auf den Lehrermangel hin. Kurz vor den Sommerferien seien von ursprünglich 1530 freien Stellen an den Grundschulen rund 600 noch nicht mit ausgebildeten Lehrern besetzt gewesen. Ähnlich sei die Situation an den Haupt-, Werkreal- und Realschulen: Von rund 1500 freien Stellen seien rund 500 nicht besetzt gewesen. Damit sei Unterrichtsausfall programmiert.

Hingegen seien viele Gymnasiallehrer arbeitslos. Moritz forderte, mit deren Hilfe den Pool von Vertretungslehrern aufzustocken, um Personallücken zu stopfen. Moritz griff Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) an. Diese habe seit ihrem Amtsantritt 2016 viel angekündigt, aber keine Probleme gelöst. Eisenmann ist auch Spitzenkandidatin der CDU zur Landtagswahl 2021. Moritz hält von ihr nichts: "Ich möchte keine Ministerpräsidentin Eisenmann." Ihre Maßnahmen im Bildungsbereich seien an sehr konservative Wähler gerichtet. "Das ist nicht das, was ich mir für unser Land wünsche." Eisenmann will sich am Donnerstag zur Lage an den Schulen äußern.

Für rund 1,5 Millionen Schüler an den öffentlichen und privaten, den allgemeinbildenden und beruflichen Schulen beginnt am 11. September der Unterricht wieder - dann enden die sechswöchigen Sommerferien. Nach vorläufigen Zahlen sind darunter rund 94 000 Schulanfänger. In Baden-Württemberg unterrichten nach letzten Zahlen des Ministeriums aus dem Juli 109 323 Lehrer an öffentlichen und privaten Schulen.