Stuttgart (dpa/lsw) - Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) will heute die Probleme im neuen Schuljahr erläutern. Landeschefin Doro Moritz hat bereits darauf hingewiesen, dass der Lehrermangel an den Schulen nach wie vor ein großes Problem sei. Zudem warteten Schüler, Lehrer und Eltern im Südwesten auf Reformen, die die grün-schwarze Regierung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) angekündigt hat. Für rund 1,5 Millionen Schüler an den öffentlichen und privaten, den allgemeinbildenden und beruflichen Schulen beginnt am 11. September der Unterricht wieder. Nach vorläufigen Zahlen sind darunter rund 94 000 Schulanfänger.