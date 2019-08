Stuttgart (dpa/lsw) - Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hat in der Debatte um einen vorgezogenen Einschulungsstichtag den Vorwurf des Wortbruchs zurückgewiesen. Nach Gesprächen mit Vertretern der Kommunen hatte Eisenmann erklärt, dass der neue Stichtag wohl nicht auf einen Schlag, sondern gestaffelt über drei Jahre eingeführt werde. "Damit setzen wir Ihr Anliegen inhaltlich vollständig in einer zeitlich praktikablen Vorgehensweise um", schrieb Eisenmann in einem am Donnerstag veröffentlichten Brief an die Elterninitiative, die sich mit einer Petition für einen neuen Stichtag eingesetzt hatte.