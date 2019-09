Schwerin (dpa/mv) - Das geeinte Europa mit offenen Grenzen und freiem Handel ist nach den Worten des Grünen-EU-Abgeordneten Niklas Nienaß aus Rostock für die Jugend von heute zur Selbstverständlichkeit geworden. "Hinter Europa ist für die junge Generation kein Fragezeichen, sondern ein dickes Ausrufezeichen", sagte der 27-Jährige am Freitag in Schwerin bei einer Veranstaltung im Rahmen der Tage der politischen Bildung.

Nienaß war bei der Europawahl im Mai als einziger Bewerber aus Mecklenburg-Vorpommern in das Europaparlament gewählt worden. In Straßburg zeige sich wie in anderen Parlamenten auch die wachsende Rolle ökologischer Fragen in der Politik. "Unser größter Einfluss ist gerade die Angst der anderen Fraktionen, noch mehr an uns Grüne zu verlieren. Und das macht Spaß, sagte der Jungpolitiker. Er wolle sich für ein geeintes Europa einsetzen und mit daran arbeiten, dass Förderrichtlinien den Klimaschutz mehr betonen und nicht "als Mittel zur Haushaltsdisziplinierung missbraucht werden".

Fredric Werner, Leiter des Landesbüros Mecklenburg-Vorpommern der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung und Initiator der Tage der politischen Bildung, zog am Rande der Veranstaltung ein erstes Fazit: "Es können natürlich nie genug Teilnehmer sein. Für den ersten Versuch bin ich aber zufrieden", sagte er. Im nächsten Jahr solle wieder eine solche Veranstaltungsreihe angeboten werden.

Die Tage der politische Bildung laufen noch bis zum Samstag. An 23 Orten in Mecklenburg-Vorpommern wurden mehr 40 Veranstaltungen von freien Trägern der politischen Bildung angeboten.