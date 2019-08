Schwerin (dpa/mv) - Der Schüleraustausch mit osteuropäischen Ländern soll nach Auffassung der Linken ausgebaut werden. "In den letzten drei Jahren hat sich die Zahl der Schüleraustausche mit den Ländern Ost- und Mitteleuropas sowie Israels halbiert", sagte deren Fraktionsvorsitzende im Landtag, Simone Oldenburg, am Donnerstag in Schwerin unter Berufung auf die Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage. "Gerade einmal zehn Austauschprojekte im Jahr 2018 bei zirka 300 weiterführenden Schulen - das ist ein fatales Zeichen." In diesem Jahr wurden der Antwort zufolge bisher acht Anträge positiv beschieden.