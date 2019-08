Schwerin (dpa/mv) - Kinder im Schulalter ohne Deutschkenntnisse gehen in Mecklenburg-Vorpommern trotzdem in die Schule - und werden dort intensiv gefördert. Sie bekommen in der Regel ein Jahr lang Deutschunterricht von speziell ausgebildeten Lehrern, wie das Bildungsministerium in Schwerin am Donnerstag mitteilte. Damit sie trotzdem schon im Klassenverband sind, nehmen die Schüler in dieser Zeit bereits an sogenannten nicht sprachintensiven Fächern teil, wie Kunst, Sport oder Musik.