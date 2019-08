Schwerin (dpa/mv) - Die Volkshochschulen in Mecklenburg-Vorpommern feiern ihr 100. Gründungsjubiläum mit einer Festveranstaltung am 11. September in Schwerin und der ersten "Langen Nacht der Volkshochschulen" am 20. September. Dabei soll die ganze Vielfalt der Volkshochschulangebote präsentiert werden, wie die Direktorin des Volkshochschulverbands Mecklenburg-Vorpommern, Ines Poloski-Schmidt, der Deutschen Presse-Agentur sagte. Diese reiche von Kursen zum Nachholen von Schulabschlüssen bis hin zu Wassergymnastik, Fremdsprachenklassen, Pilates und ayurvedischer Küche. Elf Volkshochschulen im heutigen Mecklenburg-Vorpommern wurden nach Worten von Poloski-Schmidt 1919 gegründet, weitere im Jahr darauf. 2018 belegten mehr als 71 000 Teilnehmer die im Nordosten angebotenen Kurse. Drei Viertel davon waren Frauen.