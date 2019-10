Saarbrücken (dpa/lrs) - Anlässlich der Kultusministerkonferenz (KMK) in Berlin hat sich die saarländische Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) gegen Forderungen nach einem bundesweiten Zentralabitur gewandet. Dieses garantiere "weder eine faire Abiturprüfung noch eine vergleichbare Abiturnote", sagte sie am Donnerstag. "Unser Ziel muss sein, vergleichbare Voraussetzungen für die Schülerinnen und Schüler in der gymnasialen Oberstufe zu schaffen, dies durch vergleichbare Strukturen in den Bundesländern."

Entsprechende Schritte gingen die Länder im Rahmen der Zusammenarbeit innerhalb der KMK. "Mit dem bereits für einzelne Fächer bestehenden Aufgabenpool der Länder sind wir einem vergleichbaren Abitur schon ein gutes Stück näher gekommen und tragen auch dazu bei, den hohen Stellenwert des Abiturs zu erhalten", sagte Streichert-Clivot.

Ein Zentralabitur in den Fächern Deutsch, Mathematik und Fremdsprachen (Englisch) würde eine wesentliche Vereinheitlichung der Lehr- und Bildungspläne der Länder erforderlich machen. Länderspezifische Gegebenheiten, wie die besondere Anbindung des Saarlandes an Frankreich, könnten dann aus Sicht der Ministerin in der gymnasialen Oberstufe nicht mehr ausreichend berücksichtigt werden.