Rostock (dpa/mv) - Die politische Bildung an Schulen muss nach Ansicht der Rostocker Politologin Gudrun Heinrich dringend gestärkt werden. "Vor allem in den Regionalschulen besteht dringender Nachholbedarf, an den Gymnasien sieht es noch gut aus", sagte sie vor der Fachtagung "Politische Bildung an Schulen" der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung am Dienstag in Rostock. Allerdings reiche es nicht, einfach nur die Stundentafel zu verändern, gebraucht werde ein durchgängiges Konzept von Klasse 1 bis 12. Derzeit werde im Unterricht oft nach dem Motto "hier mal ein Projekt und dort mal ein Projekt" gestaltet. Die Bedeutung der politischen Bildung liege darin, Kindern die Hilfestellung zu geben, die sie brauchen, um die Gesellschaft verstehen zu können.