Potsdam (dpa/bb) - Brandenburg will das 2016 an der Universität Potsdam gestartete Programm zur Qualifizierung geflüchteter Lehrer mit Veränderungen fortführen. In den kommenden Monaten wollten sich alle Partner dazu abstimmen, teilte das Wissenschaftsministerium in Potsdam mit. SPD, CDU und Grüne hatten sich darauf geeinigt, das Projekt als pädagogisches Qualifizierungsangebot in veränderter Form fortzusetzen. Bisher beteiligten sich 173 geflüchtete Lehrer daran - von 1125 Bewerbern. 31 Absolventen stellte das Land bisher ein, überwiegend an Grundschulen, wie aus der Antwort des Ministeriums auf eine Anfrage aus der AfD im Landtag hervorgeht.