Potsdam (dpa/bb) - Das Brandenburger Bildungsministerium hat eine Aktion der Landtagsabgeordneten Simona Koß (SPD) in einer Schule als unzulässige Wahlwerbung gerügt. Koß hatte in dieser Woche in mehreren Schulen ihres Wahlkreises Schüler über gesunde Ernährung informiert und rote Brotboxen mit der Aufschrift "Guten Appetit! Eure Simona Koß" verteilt. Dies sei ein Verstoß gegen Paragraf 47 des Brandenburgischen Schulgesetzes teilte das Ministerium am Mittwoch nach einer rechtlichen Prüfung mit. Die ehemalige Schulleiterin Koß tritt bei der Landtagswahl am 1. September erneut für die SPD als Direktkandidatin im Wahlkreis 34 (Märkisch-Oderland IV).