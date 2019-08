Mainz (dpa/lrs) - Trotz insgesamt sinkender Schülerzahlen hat das Bildungsministerium zum neuen Schuljahr 170 neue Lehrerstellen eingerichtet. Damit würden sowohl die Unterrichtsqualität als auch die Arbeitsbedingungen von Lehrerinnen und Lehrern verbessert, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Montag in Mainz. "Außerdem wollen wir auf diese Weise viele Lehrkräfte an Rheinland-Pfalz binden."