Mainz/Berlin (dpa/lrs) - Eine Woche vor dem Start ins neue Schuljahr in Rheinland-Pfalz laufen die Personalplanungen nach Angaben des Bildungsministeriums auf Hochtouren. "Viele Einstellungen finden auch noch zum Schuljahresstart oder in den ersten Schulwochen statt", sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Freitag der Deutschen Presse-Agentur zu einer Warnung des Deutschen Lehrerverbands vor einem verschärften Lehrermangel. "Erst dann können wir Endgültiges sagen."