Mainz (dpa/lrs) - An den 1490 allgemeinbildenden Schulen in Rheinland-Pfalz beginnt heute wieder der Unterricht nach den Sommerferien. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) will zum Auftakt des Schuljahres 2019/20 die Integrierte Gesamtschule Mainz-Bretzenheim besuchen. Im Anschluss an eine Unterrichtsstunde der 6. Klasse informiert sie die Öffentlichkeit über die wichtigsten Eckdaten und Fakten des neuen Schuljahrs.