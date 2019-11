Mainz (dpa/lrs) - Erziehung zur Demokratie kann nicht früh genug beginnen: drei Jahrzehnte nach Ausrufung der Kinderrechte durch die Vereinten Nationen stellen Pädagogen des Instituts für Bildung, Erziehung und Betreuung in der Kindheit (IBEB) heute in Mainz ein Buch zur "Demokratiepädagogik in Kindertageseinrichtungen" vor. Die beiden Herausgeber, IBEB-Direktor Armin Schneider und Carmen Jacobi-Kirst, übergeben die Studie in der Kita "Mainzelkinder" an die rheinland-pfälzische Landtagsvizepräsidentin Astrid Schmitt und Bildungsministerin Stefanie Hubig (beide SPD).

Die 54 Artikel der UN-Kinderrechtskonvention enthalten auch demokratische Grundrechte wie Meinungs- und Informationsfreiheit oder Religionsfreiheit. Die Stärkung von Beteiligung, Teilhabe und Werte-Erziehung sei ein zentral wichtiger Beitrag für die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern, schreibt Hubig in einem Vorwort für das Buch.

Mitbestimmung in der Kita müsse sich in Ergebnissen zeigen, erklärt die am Landesjugendamt tätige Juristin Doris Michell in ihrem Beitrag über die Grundlagen der Demokratiepädagogik. "Kinder müssen konkret sehen, was sie bewirken können." Das richtet sich an die pädagogischen Fachkräfte. Diese, so erklärt Mitherausgeberin und Kita-Leiterin Jacobi-Kirst, sollten "nicht nur den berechtigten Widerspruch der Kinder aushalten können, sondern sie sogar dazu ermutigen, bei Bedarf angemessen Widerstand zu leisten."