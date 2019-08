Kabinett billigt Vertrag für Millionenzahlungen an Kitas

Mainz (dpa/lrs) - Das Landeskabinett in Mainz hat am Dienstag den Vertrag für das sogenannte Gute-Kita-Gesetz gebilligt. Die Vereinbarung mit dem Bund wird nun an den Landtag weitergeleitet, wie eine Sprecherin des Bildungsministeriums mitteilte. Ende Oktober kann der Vertrag dann von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Bildungsministerin Stefanie Hubig (alle SPD) unterzeichnet werden.