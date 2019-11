Mainz (dpa/lrs) - Die Landesvertretung der Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz (LSV) wendet sich gegen hohen Schulstress und fordert mehr Freiräume für Musik, Sport, Freunde und ehrenamtliches Engagement. "Gerade jetzt, in der Klausurenphase, kommen viele kaum mehr zur Ruhe", kritisierte der LSV am Donnerstag in Mainz. Es sei keine Seltenheit, dass der gesetzliche Rahmen von drei Kursarbeiten pro Woche voll ausgenutzt werde, erklärte LSV-Vorstandsmitglied Miriam Weber.

Zu dem hohen Leistungsdruck könnten auch "erwartungsvolle und leistungsorientierte Eltern" beitragen, merkte LSV-Vorstandsmitglied Lucas Fomsgaard an. Leider würden Beschwerden meist nicht ernstgenommen. Als Folge von Stress und Leistungsdruck nannte der LSV Schlafprobleme, Konzentrationsschwierigkeiten, Bauch- und Kopfschmerzen oder Panikattacken. Deshalb müsse die bisher ungenügende Schulsozialarbeit weiter ausgebaut werden. Die gewählte Vertretung der Schülerinnen und Schüler forderte auch, für jeweils fünf Schulen eine psychologische Vollzeit-Fachkraft einzustellen.