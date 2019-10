Magdeburg (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt soll ein Volksbegehren für mehr Lehrer gestartet werden. Ziel sei, im Schulgesetz einen festen Schlüssel für die notwendige Zahl von Lehrkräften, pädagogischen Mitarbeitern und Schulsozialarbeitern zu verankern, sagte die Sprecherin des Bündnisses "Den Mangel beenden - Unseren Kinder Zukunft geben!", Eva Gerth, am Dienstag in Magdeburg.

Der Antrag auf die Zulassung des Volksbegehrens mit 6000 nötigen Unterstützerunterschriften solle am 14. Oktober im Innenministerium eingereicht werden. Binnen eines Monats müsse die Landesregierung über die Zulässigkeit entscheiden. Mit der Unterschriftensammlung für das Volksbegehren solle am 7. Januar begonnen werden. Binnen eines halben Jahres gilt es dann, die Unterschriften von neun Prozent der Wahlberechtigten - also etwa 170 000 Menschen - im Land zu sammeln. Gelingt das, dann wird der Gesetzentwurf im Landtag behandelt.

Eine vor zwei Jahren gestartete Volksinitiative hatte schon deutlich mehr Lehrer gefordert und dafür 100 000 Unterschriften gesammelt. Davon wurde aus Sicht des Bündnisses zu wenig umgesetzt, die Initiative dürfe nicht verpuffen, sagte Gerth. Aus Sicht des Bündnisses fehlten im Land 800 bis 1000 Lehrkräfte.