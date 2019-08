Magdeburg/Halle (dpa/sa) - Der Landesdatenschutzbeauftragte Harald von Bose rät zur Gelassenheit, was das Fotografieren während der Einschulung betrifft. "Wenn die Fotos von den eigenen Kindern im familiären Bereich bleiben, kann man diese bedenkenlos machen. Das war so und ist so", sagte er der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Zuvor hatte die "Mitteldeutsche Zeitung" (Freitag) berichtet, dass manche Grundschulen im Land verböten, Fotos bei ihren Einschulungsfeiern zu machen, weil sie datenschutzrechtliche Bedenken hätten.