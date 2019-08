Leipzig (dpa/sn) - Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Sachsen findet die Debatte um Sprachkenntnisse von Grundschülern populistisch und fordert mehr Sachlichkeit. "In Sachsen gibt es sehr erprobte Konzepte für die sprachliche Förderung von Kindern sowohl in der Grundschule als auch in der Kita im Rahmen des Sächsischen Bildungsplans", erklärte GEW-Chefin Uschi Kruse am Freitag in Leipzig. Das sächsische Integrationskonzept sehe an Stelle von separierten DaZ-Klassen (Deutsch als Zweitsprache) eine individuelle, schrittweise Integration von Mädchen und Jungen mit ausländischen Wurzeln in die Regelklasse vor.