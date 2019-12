Lehrerverband: Kritik an Qualifizierung von Quereinsteigern

Berlin (dpa) - Der Deutsche Lehrerverband hat eine unzureichende Qualifizierung von Quereinsteigern an Schulen scharf kritisiert. Diese sei "ein Verbrechen an den Kindern", sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger der "Welt". "Innerhalb von zwei Wochen Uni-Absolventen, die noch nie etwas von Pädagogik und Didaktik gehört haben, per Crashkurs zur Grundschullehrkraft auszubilden, sei doch absurd. Das zeige, wie gering die notwendige Berufsprofessionalität von der Politik geschätzt werde. Das Bundesbildungsministerium verwies auf die Zuständigkeit der 16 Bundesländer.