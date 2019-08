Leipzig/Berlin (dpa/sn) - Sachsen ist in Sachen Bildung spitze - zu diesem Ergebnis kommt zumindest der "Bildungsmonitor 2019". Zum 14. Mal in Folge landet der Freistaat im bundesweiten Vergleich auf Platz 1, wie die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) am Donnerstag mitteilte. In der vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln im Auftrag der arbeitgebernahen INSM durchgeführten Studie wurden insgesamt 93 Indikatoren in 12 Handlungsfeldern untersucht.