Hamburg (dpa/lno) - Aufgeregte Eltern und Kinder mit Schultüten: Für 15 440 Erstklässler hat am Dienstag in Hamburg die Schule begonnen. Das sind laut Schulbehörde 5,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Hamburger Polizei mahnte bereits am Montag alle Verkehrsteilnehmer angesichts der vielen Erstklässler zur Vorsicht. Zudem kündigte die Polizei verstärkte Verkehrskontrollen an. Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) hatte ebenfalls am Montag allen Schulanfängern über Twitter "eine tolle Einschulung" gewünscht. Für die meisten anderen der insgesamt mehr als 200 000 Schüler hatte der Unterricht bereits in der vergangenen Woche begonnen. Die Vorschüler folgen am Mittwoch.