Kiel (dpa/lno) - Schleswig-Holsteins Landesregierung sieht keinen aktuellen Handlungsbedarf für eine Änderung der Ferienregelung. "Ein zu enger Ferienkorridor in ganz Deutschland könnte negative Auswirkungen auf den für unser Land so wichtigen Tourismus haben, wenn die Saison dadurch deutlich kürzer würde", sagte ein Sprecher des Bildungsministeriums der Deutschen Presse-Agentur in Kiel. Die Landesregierung sei aber grundsätzlich offen für Gespräche über die Ferienregelung. "Dabei müssen sowohl die Belange der Schulen als auch des Tourismus aus unserer Sicht beachtet werden."

Die Sommerferien-Regelung ist Thema auf der am Donnerstag in Berlin beginnenden Kultusministerkonferenz. Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) hat im Vorfeld dafür plädiert, die Sommerferien in den Bundesländern weniger zeitlich zu strecken. Für "unrealistisch" hält sie bundesweit einheitliche Ferientermine wie in Frankreich.

"Ich werde mich in der Kultusministerkonferenz dafür einsetzen, dass die Sommerferien in Berlin und anderswo erst im Juli beginnen", sagte Scheeres der dpa. Dies reduziert aus ihrer Sicht Belastungen für Schüler und Lehrer. Hintergrund: Durch die jährlich wechselnden Ferientermine kann es vorkommen, dass ein Schuljahr kürzer ausfällt.