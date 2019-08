Kiel (dpa/lno) - Nach den sechswöchigen Sommerferien hat am Montag in Schleswig-Holstein das neue Schuljahr begonnen. Insgesamt 365 600 Mädchen und Jungen sind an den allgemeinbildenden und Berufsschulen angemeldet. Darunter sind 22 400 Erstklässler. Die Zahl der Grundschüler hat wieder zugenommen. Im neuen Schuljahr lernen in den Klassen eins bis vier 102 200 Kinder. Das sind 1,8 Prozent mehr als im vergangenen Schuljahr. Das Bildungsministerium geht davon aus, dass die Zahl der Schüler an den allgemeinbildenden Schulen von jetzt 277 400 bis zum Schuljahr 2021/22 auf 278 400 steigen wird.