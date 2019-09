Kiel (dpa/lno) - Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat ihre Pläne für Regionalzuschläge präzisiert, mit denen sie Lehrer an weniger attraktive Standorten in Schleswig-Holstein locken will. Den Bonus von 250 Euro im Monat sollen Lehramtsanwärter bekommen, die ihren Vorbereitungsdienst an ausgewählten Schulen in den Kreisen Dithmarschen, Segeberg, Herzogtum Lauenburg und Steinburg absolvieren, teilte Prien am Dienstag mit. Der Zuschlag ist ab 1. Februar nächsten Jahres vorgesehen.

Die angehenden Lehrer müssen sich verpflichten, nach Erwerb der Lehramtsbefähigung mindestens fünf Jahre in den genannten Kreisen im Landesdienst zu bleiben. Andernfalls ist das Geld zurückzuzahlen, das für die Dauer des 18-monatigen Vorbereitungsdiensts bestimmt ist.

"Wir schaffen gezielt Anreize in bestimmten Regionen", sagte Prien. "So kann es uns gelingen, Lehrkräfte für Schulen in den Regionen zu gewinnen, die einen besonders hohen Bedarf haben, aber bisher von Bewerberinnen und Bewerber nicht ausreichend nachgefragt werden." Der Zuschlag ist für ausgewählte Grundschulen und Förderzentren geplant. Das Modellvorhaben soll zunächst über zwei Jahre laufen. "Je Einstellungstermin stellen wir 66 Stellen zur Verfügung", sagte Prien. "Ich hoffe auf viele Bewerbungen bis zum 29. September."

Die Lehrergewerkschaft GEW erklärte, sie knüpfe an den Regionalzuschlag keine allzu großen Erwartungen. "Mit Glück werden sich einige junge Lehrerinnen und Lehrer für die Westküste und das Hamburger Umland entscheiden", sagte die Landesvorsitzende Astrid Henke. "Was den generellen Lehrkräftemangel betrifft, bleibt der Regionalzuschlag aber ein Tropfen auf den heißen Stein."

Der Mangel an Lehrern werde dadurch nicht behoben. "Wir brauchen insgesamt vor allem mehr Bewerberinnen und Bewerber für die Grundschulen und die Förderzentren." Erforderlich seien bessere Arbeitsbedingungen und eine rasche Anhebung der Besoldung für Lehrer an den Grundschulen. Auch sei die Bindungsfrist von fünf Jahren zu lang. "Das wird viele junge Leute abschrecken."

Aus Sicht von SSW-Fraktionschef Lars Harms ist nicht nachvollziehbar, warum der Kreis Nordfriesland bei dem Modellversuch übergangen wird. "Mir scheint, mit "holpriger Start" wäre der Modellversuch Jamaikas noch wohlwollend umschrieben." Auch aus Sicht des SPD-Bildungspolitiker Martin Habersaat gibt es in Nordfriesland Schulen mit gravierendem Fachkräftemangel. "Wir hoffen, dass die Ministerin die Auswahl der Schulen noch transparent machen wird." Aus den Koalitionsfraktionen FDP und Grünen bekamt die Ministerin grundsätzlich Rückendeckung für den Modellversuch.