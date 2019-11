Erfurt/Heidelberg (dpa/th) - Ein neues Studienprogramm soll jüdische Gemeindemitglieder in Deutschland für die Arbeit im Sozial- und Gesundheitswesen, in Jugendverbänden oder Bildungsinstitutionen ausbilden. Das berufsbegleitende Studium startete am Montag mit 30 Studierenden an der Hochschule für Jüdische Studien in Heidelberg, wie der Zentralrat der Juden mitteilte. Kooperationspartner ist die Fachhochschule Erfurt, wo die Studierenden nach sieben Semestern mit einem Bachelor in Sozialer Arbeit abschließen können. Die Kosten des Studienprogramms trägt der Zentralrat der Juden.