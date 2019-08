Hannover (dpa/lni) - Stolz tragen sie Ranzen und Zuckertüte: Rund 73 000 Mädchen und Jungen sind am Samstag in Niedersachsen eingeschult worden. Im Nachbarland Bremen starteten etwa 5600 Erstklässler. Damit hat sich die Zahl der Schulanfänger in Niedersachsen im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent erhöht, wie das Kultusministerium mitteilte. Aufgrund steigender Geburtenzahlen sei für die nächsten Schuljahre mit weiter steigenden Einschulungszahlen zu rechnen. 1997 waren zwischen Harz und Nordsee allerdings noch 97 000 Erstklässler an den Start gegangen.