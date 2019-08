Hannover (dpa/lni) - Zum Beginn des neuen Schuljahres hat das Land mehr als 1700 neue Lehrer verpflichtet. Das Kultusministerium erwartet eine bessere Unterrichtsversorgung. Und die Schulen bekommen Millionen aus Bundesmitteln, um die Digitalisierung voranzutreiben. Soweit die guten Nachrichten, die Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Mittwoch vor dem Schulstart verkündete. Die weniger guten: Gymnasiallehrer werden auch weiterhin in großem Stil an anderen Schulformen aushelfen müssen. Und Stellen an Schulen im ländlichen Raum sind mittlerweile so schwer zu besetzen, dass das Land künftig eine Prämie zahlen will, um Lehrer zu finden. An den allgemeinbildenden Schulen arbeiten mehr als 72 000 Lehrkräfte.