Celle (dpa/lni) - Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat für höhere Investitionen in die Bildung geworben. "Es wird einfach hingenommen, dass die Bildung sträflich unterfinanziert ist", sagte die niedersächsische GEW-Landesvorsitzende Laura Pooth am Montag in Celle in einer Podiumsdiskussion mit Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD). Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine höhere Tarifeinstufung von Grund-, Haupt- und Realschullehrern sowie mehr Arbeitsentlastung. Tonne räumte ein, dass es Handlungsbedarf gebe. "Es ist eine ganze Menge passiert, aber bei weitem nicht ausreichend", sagte der Minister.

Die Wirtschaftswissenschaftlerin Mechthild Schrooten von der Hochschule Bremen hatte zuvor auf die 2008 bei einem bundesweiten Bildungsgipfel angestrebten Ziele verwiesen: Demnach sollten ab 2015 zehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Bildung investiert werden. Dieses Ziel habe die Politik jedoch verfehlt, auch in Niedersachsen.