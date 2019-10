Hamburg (dpa/lno) - Besonders motivierte Schüler können schon vor ihrem Abi Vorlesungen an der Universität besuchen. Mit Einführung der G8-Jahrgänge ist das Interesse an diesem Frühstudium jedoch zurückgegangen, wie Sprecher der Universität Hamburg und der Technischen Universität Hamburg (TUHH) erklärten. Sind es in den Wintersemestern zuvor 70 gewesen, würden sich heute noch etwa 50 Schüler bewerben, hieß es bei der Uni Hamburg. Seit 2009 hätten hier mehr als 1100 Schüler verschiedene Veranstaltungen besucht - an der TUHH seien es seit 2004 etwa 200 gewesen. Wer den Beginn seiner akademischen Laufbahn nicht abwarten kann, muss vor allem gute Schulnoten mitbringen.