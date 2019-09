Dortmund (dpa/lnw) - Für eine landesweit kindgerechte Betreuung in den Kitas fehlen einer Studie zufolge in Nordrhein-Westfalen rund 15 600 Vollzeit-Fachkräfte. Beim Personalschlüssel seien zwar auch Verbesserungen erreicht worden, es gebe aber noch großen Ausbaubedarf im bevölkerungsreichsten Bundesland. Zu diesem Ergebnis kommt das am Donnerstag in Gütersloh veröffentlichte "Ländermonitoring Frühkindliche Bildungssysteme" der Bertelsmann Stiftung. Im bundesweiten Vergleich liegt NRW unter den westdeutschen Ländern in etwa im Mittelfeld.

Zwischen 2008 und 2018 habe sich die Zahl des pädagogischen Personals in den Kitas in NRW um fast 50 Prozent erhöht - von 77 105 auf 114 219. Im selben Zeitraum sei die Zahl der Jungen und Mädchen in den Kindertagesstätten von 551 506 auf 595 383 gestiegen. "Die Betreuungssituation in den Kitas ist allerdings noch immer nicht kindgerecht und stellt zudem eine hohe Arbeitsbelastung für die Fachkräfte dar", stellt die Studie fest.

Der Personalschlüssel gilt als wichtiges Qualitätsmerkmal von Kitas. Er gibt an, wie viele Jungen und Mädchen rein rechnerisch auf eine Erzieherin - es sind ganz überwiegend Frauen - kommen. Für die Krippen- und Kindergartengruppen zeigt sich dabei in NRW ein unterschiedliches Bild.

In den Kindergartengruppen - Jungen und Mädchen von drei bis sechs Jahren - gibt es laut Analyse im Vergleich zu 2013 eine Verbesserung. Zum Stichtag 1. März kümmerte sich damals eine Erzieherin um 9,6 Kinder, im März 2018 kam eine Vollzeitkraft auf rechnerisch 8,7 Jungen und Mädchen. In den Krippen - Knirpse bis zwei Jahre - gab es allerdings eine minimale Verschlechterung auf 3,7 ganztagsbetreute Kinder pro Erzieherin (zuvor 1:3,6).

Im Kita-Alltag sei das tatsächliche Betreuungsverhältnis deutlich schwächer als auf dem Papier, sagte Autorin Kathrin Bock-Famulla der Deutschen Presse-Agentur. Denn rund ein Drittel der Arbeitszeit entfalle auf nicht direkt pädagogische Tätigkeiten wie Elterngespräche oder Bildungsdokumentationen.

"Bereinigt" - nach der sogenannten Fachkraft-Kind-Relation- betreue eine Mitarbeiterin in einer Krippengruppe 5,5 Unterdreijährige. Und auf eine Erzieherin in einer Kindergartengruppe kämen 13,1 Mädchen und Jungen. Die Stiftung empfiehlt in Krippen pro Fachkraft aber maximal drei, in Kindergartengruppen höchstens 7,5 Kinder.

In NRW hängt es der Analyse zufolge nach wie vor auch vom Wohnort ab, welche frühkindlichen Bildungschancen der jüngste Nachwuchs hat. Die Untersuchung ermittelte beim Personalschlüssel deutliche Unterschiede unter den Städten und Kreisen des Landes.