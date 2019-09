Gütersloh/Hamburg (dpa/lno) - Trotz Verbesserungen bei der Kinderbetreuung hängt Hamburg bei der personellen Ausstattung der Krippen im westdeutschen Vergleich weiter hinterher. Zu diesem Ergebnis kommt das diesjährige Ländermonitoring Frühkindliche Bildungssysteme der Bertelsmann Stiftung, das am Donnerstag veröffentlicht wurde. "Die Betreuungssituation in den Kitas ist noch immer nicht kindgerecht und stellt zudem eine hohe Arbeitsbelastung für die Fachkräfte dar", heißt es in dem Bericht. Um eine kindgerechte Betreuung in den Kitas in Hamburg sicherzustellen, braucht es den neuesten Berechnungen der Bertelsmann Stiftung entsprechend rund 3100 zusätzliche Fachkräfte.