Gera (dpa/th) - Im Rechtsstreit um rabiate Kita-Praktiken hat das Geraer Verwaltungsgericht das Beschäftigungsverbot für eine der beiden Erzieherinnen gekippt. Das vom Bildungsministeriums auferlegte Umgangsverbot mit Kindern sei in ihrem Fall rechtswidrig gewesen, urteilten die Richter am Freitag. Die andere Kindergärtnerin erklärte vor der Urteilsverkündung, dass sie ihr Arbeitsverhältnis per Aufhebungsvertrag beendet habe.

Sie hatte für sich nach eigenen Worten keine Zukunft mehr im "Zwergenland" in Nimritz (Saale-Orla-Kreis) gesehen. Nach Ansicht des Gerichts wäre in ihrem Fall das Tätigkeitsverbot eher rechtlich zu halten gewesen. Das Ministerium hatte den beiden Erzieherinnen den Umgang mit Kindern untersagt, da sie grob mit ihnen umgegangen sein, sie angeschrien und bloßgestellt haben sollen. Die beiden Frauen wiesen die Vorwürfe von sich.