Magdeburg (dpa/sa) - Neun junge Sachsen-Anhalter wollen das Nachwuchslehrer-Stipendium der Stadt Gardelegen in der Altmark bekommen. Damit gibt es im zweiten Jahr deutlich weniger Bewerber als bei der Premiere, wie Bürgermeisterin Mandy Schumacher (SPD) sagte. Damals hatte es 28 Interessenten gegeben. Am 22. Oktober will die Stadt entscheiden, wen sie mit einem Stipendium unterstützt. Aktuell finanziert sie schon drei Nachwuchslehrer.

Die Idee des Programms namens "Gardelehrer" ist, dass angehende Lehrer bis zum Ende ihres Studiums 300 Euro im Monat bekommen. Im Gegenzug verpflichten sie sich, sich für eine Lehrerstelle in Gardelegen zu bewerben. So will die Stadt aktiv dafür sorgen, dass es in ihrer ländlich geprägten Region künftig genügend Lehrer gibt.