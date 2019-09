Bildung - Frankfurt am Main

Artikel per E-Mail versenden

Frankfurt/Main (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist heute in der Frankfurter Paulskirche zu Gast und spricht auf einer Festveranstaltung für ein Doppeljubiläum. Seit 100 Jahren gibt es Grundschulen in Deutschland, seit 50 Jahren den dazugehörigen Fachverband. Heute und morgen findet aus diesem Anlass ein Kongress in Frankfurt statt, bei dem die Zukunftsfragen der Grundschulen diskutiert werden sollen.

Neben Reden steht bei dem Festakt auch eine sogenannte Dialogrunde auf der Tagesordnung. Schüler, Eltern, Lehrer und Schulleiter sollen dort zu Wort kommen. Dabei dürften auch kritische Punkte angesprochen werden - der Grundschulverband fand schon am Donnerstag deutliche Worte. Angesichts des drohenden Lehrermangels erwartet der Verband eine "verheerende Entwicklung".