Frankfurt/Main (dpa) - Angesichts des drohenden Lehrermangels erwartet der Grundschulverband eine "verheerende Entwicklung". Prognosen der Bertelsmann-Stiftung zufolge werden bis 2025 mindestens 26 300 Lehrer an Grundschulen fehlen. "Die Unterrichtsqualität ist in Gefahr", sagten Vertreter des Verbands am Donnerstag in Frankfurt. Gerade Kinder mit hohem Förderbedarf seien die Leidtragenden. Die offenen Stellen mit Quereinsteigern zu füllen, sei "schizophren": "Wir fordern immer mehr von der Grundschule, aber wir stellen Laien ohne die geringste Qualifikation ein", sagten Referenten.

2019 wird die Grundschule als eigenständige Schulform 100 Jahre alt; der Fachverband der Grundschulpädagogen feiert sein 50-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass findet von diesem Freitag an in Frankfurt ein Kongress zu "Zukunftsthemen" statt. Zur Eröffnung in der Paulskirche kommt auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.