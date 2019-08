Erfurt (dpa/th) - Zum Start in das neue Schuljahr nächste Woche fehlen in Thüringen noch Lehrer. Von den in diesem Kalenderjahr angepeilten 1200 Neueinstellungen seien bis 6. August 851 Lehrer eingestellt worden, wie Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) am Dienstag in Erfurt bekannt gab. Von den geplanten Einstellungen seien 900 Nachbesetzungen. "Wir müssen jetzt mit dem vorhandenen Personal den Unterricht absichern und abdecken", sagte Holter und machte zugleich klar, dass dies nicht an jeder Schule zu 100 Prozent gelingen werde. "Das gehört zur Wahrheit dazu."

Es gebe Schulen in Thüringen, an denen der Bedarf an Lehrern abgesichert sei, an anderen sei er "gerade so abgesichert", sagte Holter. "Und wir haben Schulen, wo - wenn nicht Maßnahmen eingeleitet werden - der Unterricht in Größenordnungen ausfallen wird." Holter schloss nicht aus, dass es zu zeitweiligen Abordnungen von Lehrern, die an personell besser aufgestellten Schulen unterrichten, kommen könne.