Unterstützung für digitale Projekte an Thüringer Hochschulen

Erfurt (dpa/th) - Acht digitale Lehrprojekte der Fachhochschulen und Universitäten in Ilmenau, Jena und Erfurt werden vom Land Thüringen und dem Stifterverband mit rund 360 000 Euro gefördert. Mit den Geldern sollen Mitarbeiter, technische Ausstattung und Weiterbildung für neue digitale Lehrangebote finanziert werden, wie der Verband am Donnerstag mitteilte. Im Maschinenbau können die Studierenden beispielsweise virtuell in die Rolle eines Anlagenbetreuers schlüpfen und interaktiv die Anlage bedienen.

"Die Hochschulen müssen die Studierenden auf die digitale Lebens- und Arbeitswelt erfolgreich vorbereiten", sagte der Generalsekretär des Stifterverbandes, Andreas Schlüter. Es gebe unzählige Ideen, die Digitalisierung für die Qualitätssteigerung der Lehre zu nutzen, betonte Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD).

Zu den Gewinnern der als "Fellowship" bezeichneten Förderungen gehören unter anderem Projekte zur Psychologie und Erdbeobachtung an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, sowie der Einsatz von Virtueller Realität bei der TU Ilmenau. An der Universität Erfurt wird ein sogenannter "umgedrehter Klassenraum" unterstützt. Die Studenten erarbeiten sich zu Hause Wissen, das sie selber danach im Unterricht anwenden.