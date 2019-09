Erfurt (dpa/th) - Nach einer Berechnung der Bertelsmann Stiftung sind in Thüringen in den nächsten Jahren 9100 zusätzliche Erzieher in den Kitas und Krippen nötig. Zwar sei das Personal in den Kitas zwischen 2008 und 2018 um fast 50 Prozent gestiegen, jedoch sei auch die Zahl der Kita-Kinder von 77 779 auf 93 581 nach oben gegangen, wie die Bertelsmann Stiftung am Donnerstag mitteilte. Rechnerisch musste sich Anfang März vergangenen Jahres im Schnitt eine Fachkraft um 5,5 ganztagsbetreute Kinder in Krippengruppen kümmern. Damit habe sich die Personalsituation gegenüber dem Jahr 2013 kaum verändert, als rechnerisch noch 5,4 Kinder auf eine Fachkraft kamen.

In Kindergartengruppen habe sich die Situation sogar verschlechtert. Demnach musste sich eine Fachkraft im Jahr 2013 rechnerisch um 11,2 Kinder kümmern, im vergangenen Jahr lag der Wert bei 11,6. Für eine kindgerechte Betreuung empfiehlt die Bertelsmann Stiftung, dass in Krippengruppen maximal drei und in Kindergartengruppen 7,5 Kinder auf eine pädagogische Fachkraft kommen.