Erfurt (dpa/th) - Die spätere Einschulung von Kindern bleibt in Thüringen die Ausnahme. In den vergangenen fünf Jahren wurden jeweils nur für rund sechs Prozent der schulpflichtigen Kinder Anträge auf eine Zurückstellung genehmigt, wie aus Zahlen des Bildungsministeriums in Erfurt hervorgeht. Grundsätzlich beginnt für Kinder in Thüringen die Schulpflicht, wenn sie am 1. August eines Jahres sechs Jahre alt sind.