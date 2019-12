Erfurt (dpa/th) - Angesichts des schlechteren Abschneidens deutscher Schüler bei der jüngsten Pisa-Studie hat der Thüringer Lehrerverband mehr Personal an den Schulen gefordert. Sonst sei der Abwärtstrend nicht mehr aufzuhalten, erklärte Landeschef Rolf Busch am Dienstag. "Die Ergebnisse der aktuellen Pisa-Studie zeigen auf bedrückende Weise: Die Jahre des Bildungsaufschwungs sind vorbei."

Derweil mahnte Bildungsminister Helmut Holter (Linke) zu mehr Zusammenarbeit in der Bildungspolitik. "Wir brauchen in Deutschland gemeinsame Lösungen, um die Unterrichtsqualität auf hohem Niveau zu sichern und perspektivisch wieder zu verbessern", teilte er der Deutschen Presse-Agentur mit. Der Bildungsföderalismus müsse gerade in Zeiten des stärker werdenden Lehrermangels seine Fähigkeit zur Problemlösung unter Beweis stellen.

Das etwas schlechtere Abschneiden deutscher Schüler in der aktuellen Pisa-Studie nannte Holter ein "Warnsignal" an jene Bundesländer, die stärker auf Alleingänge in der Bildungspolitik setzten. Jüngst hatten Bayern und Baden-Württemberg einem geplanten Nationalen Bildungsrat für mehr Vergleichbarkeit im Bildungssystem eine Absage erteilt - und damit für Unmut in den anderen Bundesländern gesorgt.

Der Wettbewerb zwischen den Ländern müsse auf hohen gemeinsamen Bildungsstandards aufbauen, aber die Standards dürften nicht selbst Teil des Wettbewerbs sein, betonte Holter. "Damit würden wir die Bildungschancen unserer Kinder riskieren."

Im am Dienstag veröffentlichten internationalen Pisa-Vergleichstest schnitten die Deutschen in allen drei Testbereichen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften schlechter ab als drei Jahre zuvor. Schon damals hatten sich die Werte in zwei Bereichen verschlechtert. Deutschland liegt aber weiterhin über dem Durchschnitt der anderen Länder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).

Auffallend sei, dass die Kluft zwischen starken und schwachen Schülern wachse, betonte Lehrerverbandschef Busch. Zudem sei bei den Leistungen die Schere zwischen Schülern aus ärmeren Familien und denen aus privilegierten Familien in Deutschland so groß wie in kaum einem anderen OECD-Land.