Erfurt (dpa/th) - Wenige Wochen vor der Landtagswahl hat sich die Thüringer SPD für Stipendien für Lehramtsstudierende sogenannter Mangelfächer ausgesprochen. Wer etwa Mathematik oder eine Naturwissenschaft in Thüringen auf Lehramt studiere, solle in den Genuss einer solchen Förderung kommen, sagte der Vorsitzende der Landespartei Wolfgang Tiefensee am Freitag in Erfurt. Wie viel Geld Studenten aus einem solchen Programm in welcher Studienphase erhalten und woher das Geld kommen soll, sagte Tiefensee nicht.