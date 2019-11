Erfurt (dpa/th) - Auf den Zeugnissen von rund 20 Thüringer Zehnte-Klassen fehlten zum Ende des vergangenen Schuljahres in mindestens einem Fach die Noten. Das geht aus der Antwort des Bildungsministeriums auf eine Kleine Anfrage der ehemaligen AfD-Bildungspolitikerin Wiebke Muhsal hervor. Demnach sind vor allem die Bereiche der Schulämter von Nordthüringen und Westthüringen betroffen. Zuvor hatte der MDR darüber berichtet.

Im Schulamtsbereich Nordthüringen gab es im Schuljahr 2018/2019 zwölf Zehnte-Klassen mit Lücken in den Zeugnissen. Davon waren sechs Abschlussklassen an Regelschulen betroffen, drei Zehnte-Klassen an Gemeinschaftsschulen sowie drei von Gymnasien. Generell fehlten vor allem Noten in den Fächern Musik, Kunst und Evangelische Religion.