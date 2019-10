Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl der Studierenden an den nordrhein-westfälischen Hochschulen hat im Wintersemester 2018/2019 einen neuen Höchststand erreicht. Insgesamt waren 773 879 Studenten und Studentinnen eingeschrieben. Das seien noch einmal 1,3 Prozent mehr als im Vorjahr, berichtete das Statistische Landesamt am Mittwoch. In den letzten zehn Jahren ist die Zahl der Studierenden an den Hochschulen in NRW damit um mehr als 60 Prozent gestiegen.

Die Zahl der Studienanfänger lag im Wintersemester mit 103 677 Personen zwar um 0,8 Prozent unter dem Vorjahreswert. Im gesamten Studienjahr 2018 stieg die Zahl der Neueinschreibungen aber um 0,3 Prozent.

Der Frauenanteil an allen Studierenden lag im Wintersemester 2018/19 bei 48,2 Prozent. Er war damit um 0,4 Prozentpunkte höher als ein Jahr zuvor. Wie bereits in den Vorjahren war die Fernuniversität Hagen mit 64 341 Studierenden die größte Hochschule in NRW. Auf den weiteren Plätzen folgten die Universität Köln (51 481 Studierende) und die Technische Hochschule Aachen (45 462 Studierende).