Dresden (dpa/sn) - Kultusminister Christian Piwarz (CDU) sieht im 14. Spitzenplatz beim Bildungsmonitor in Folge einen Beleg für die Leistungsfähigkeit des sächsischen Bildungssystems. "Es ist für uns ein sehr positives Ergebnis in durchaus schwierigen Zeiten", sagte er vor dem Hintergrund des anhaltenden Lehrermangels am Donnerstag in Dresden. Bei Förderinfrastruktur, Schulqualität und Vermeidung von Bildungsarmut liege der Freistaat immer ganz weit vorn. "Das zeigt, dass wir ein gutes und ein sozial gerechtes System haben." Der Bildungsmonitor bestätige den eingeschlagenen Weg, und dass das Bildungssystem mit Vorsicht weiterentwickelt werden müsse.